Efter skandalen: Jordyn Woods taler ud

- Jeg elsker hende. Hun er min homie.

Sådan fortæller 21-årige Jordyn Woods i et længere interview med det britiske magasin Cosmopolitan, da hun bliver spurgt ind til forholdet med den tidligere bedste veninde Kylie Jenner.

Kylie Jenner lagde sin tidligere veninde på is, da det kom frem, at hun havde været lidt for tæt på søsterens kæreste. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere i år kom det nemlig frem, at Jordyn Woods havde været lidt for tæt på Khloé Kardashians daværende kæreste, Tristan Thompson, som realitystjernen har datteren True på halvandet år med.

Venskabet til Kylie Jenner, 21, endte derfor brat, da hele Kardashian/Jenner-klanen vendte Jordyn Woods ryggen.

Men på trods af skandalen, håber Jordyn Woods stadig på, at hun på et tidspunkt får chancen for at genoptage venskabet til Kylie Jenner, som hun har kendt siden folkeskolen.

- Jeg håber, at alt falder på plads, og at vi alle kan vokse og opbygge vores forhold til vores familier og Gud samt finde sammen igen en dag og være stærkere og gladere, lyder det fra Jordyn.

Det er ikke sikkert, at Jordyn Woods får sit ønske opfyldt, for det er ikke mere end et par uger siden, at Kylie Jenner stoppede med at følge den tidligere veninde på Instagram, hvilket i flere kredse antages som værende det ultimative dødsstød mellem de to.

