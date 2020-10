Efter stjernes dødsfald: Søn deler rørende minde

Tirsdag kom det frem, at rocklegenden Eddie Van Halen havde tabt til den kræftsygdom, han havde kæmpet med i flere år.

Fredag valgte hans søn, Wolfgang Van Halen (også kendt som Wolf), at lukke sine lidt over 200.000 følgere på Instagram ind i sin sorg over faderens død ved at dele et barndomsminde.

På billedet sidder Wolf Van Halen som dreng hos sin far, der giver ham et kys under højtlæsningen af en børnebog, og det er ikke ledsaget af nogen tekst.

Wolf Van Halen, 29, har dog tidligere fortalt om den sorg, dødsfaldet har forårsaget hos ham.

'Jeg kan ikke tro, at jeg er nødt til at skrive dette, men min far Edward Lodewijk Van Halen har tabt sin lange og besværlige kamp mod kræften denne morgen. Han var den bedste far, jeg kunne have ønsket mig. Et hvert øjeblik, jeg delte med ham på scenen og ved siden af, var en gave', skrev han på Twitter tirsdag.

Wolf og Eddie Van Halen spillede sammen fra 2006, hvor Wolf blev bassist i bandet Van Halen.

I utrolig sorg: Mit hjerte er knust

Hyldest fra fans

Flere af Wolf Van Halens følgere viser deres taknemmelighed over, at han har delt sit private minde med dem.

'Makker, du skal have mange tak for at dele dette. Vi tilbad ham alle som rockstjerne, men jeg elsker at se ham som far og som et almindeligt (vidunderligt) menneske', skriver en.

'Tak, fordi du deler så intimt et øjeblik og viser verden den far, han var. Det er smukt!', skriver en anden.

Flere udtrykker også deres medfølelse med familiens tab.

'Vi er her alle for dig og din familie, Wolf', skriver en og følger beskeden op med en hjerte-emoji.

Eddie Van Halen blev 65 år.

