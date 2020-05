Efter sygdom: Skuespiller deler vilde nyheder

Sasha Pieterse, der er bedst kendt fra 'Pretty Little Liars', fortæller nu, at hun venter sit første barn

Den smukke skuespiller Sasha Pieterse har delt skønne nyheder med sine ti millioner følgere på sin Instagram-profil.

'Vi er så overdrevet glade for at dele vores søde nyhed med jer alle sammen. Til oktober byder vi velkommen til et lille menneske', skriver hun til billedet af sin voksende mave, hvor hendes ægtemand kysser den.

'I dag er det vores toårs bryllupsdag, og der er ikke en bedre måde at dele vores glæde på end på den dag, hvor vores liv ændrede sig for altid. Moderskab er min yndlingsrolle hidtil. Tak for at gøre mig til en mor. Og for altid at være der for mig. Jeg kan altid være mig selv sammen med dig. Jeg elsker alle dele af dig, og jeg vil blive ved med at elske dig, og den du bliver. Specielt når vi går ind i det her nye kapitel', lyder det.

Det lå ellers ikke helt i kortene, at Sasha Pieterse havde de bedste forudsætninger for at blive mor.

Tidligere har 'Pretty Little Liars'-stjernen fortalt, at hun lider af PCOS eller Poly Cystisk Ovarie Syndrom, der er en hormonforstyrrelse, som kan medføre reduceret frugtbarhed, overvægt, øget behåring og insulinresistens.

Sygdommen gjorde også, at hun i starten af sin karriere tog hele 32 kilo på og var næsten uigenkendelig, efter hun havde medvirket i de første sæsoner af den populære serie.

- Det er noget af det hårdeste, jeg har været igennem, siger skuespilleren, der ikke anede, hvad der skete med hendes krop.

Det resulterede i flere hårde kommentarer, men i løbet af de sidste par år har den 24-årige skuespiller fået et bedre forhold til sin krop og har tabt noget af vægten.

