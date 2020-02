Efter to ufrivillige aborter: Stjernepar med stor nyhed

Penn Badgley og Domino Kirke har delt på Instagram, at de skal have et barn sammen

Det er ikke kun Penn Badgleys karakter fra tv-serien 'You', der skal være far - også skuespilleren bag kan dele en glædelig nyhed på Instagram om, at han venter barn med konen Domino Kirke.

I et længere opslag har hans kæreste fortalt om deres tidligere aborter og om, at de glæder sig til denne graviditet.

'På vejen igen. Graviditet efter at have mistet, er en helt anden ting. Efter to aborter var vi klar til at sige, at det nok ikke kom til at ske. Jeg stoppede med at stole på min krop, og jeg begyndte at acceptere, at jeg var færdig', skriver hun.

Domino Kirke har et barn fra et tidligere forhold, som hun fik, da hun var 25. Ti år senere er hun gravid igen, og hun mener, at det giver en stor portion erfaring til den nye baby.

'Du lærer os allerede, hvordan man lever i nuet på en måde, vi aldrig har gjort før, lille ven. Tak', skriver hun.

Domino Kirke har ti års erfaring med fødsler, da hun har arbejdet som doula-

Ud over det er hun også musiker.

Parret har været gift siden 2017.