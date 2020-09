Efter tragedie: Kommer med stor nyhed

'Twilight'-skuespilleren Kellan Lutz, 35, og fruen Brittany Gonzales kan smile igen.

Det sker på Instagram, hvor de afslører, at sidstnævnte er gravid.

- For dem der ikke ved det, så er vi gravide. Tak til alle, der har bedt for os og støttet os. Vi er så spændte, lyder det i videoen.

Den glædelige nyhed kommer ovenpå en tragisk hændelse tidligere på året, hvor Brittany Gonzales blev ramt af en abort, da hun var seks måneder henne i graviditeten.

Parret fortalte offentligheden om tabet i februar, og det er også noget, de italesætter i videoen.

- Det var selvfølgelig en overraskelse. Det var overraskende, at vi skulle miste vores datter i starten af året. Det var hårdt, og det er det stadigvæk. Der er øjeblikke, der er sværere end andre, og ... jeg gennemgik en masse ting, men jeg vil stadig gerne dele min rejse i det omfang, jeg kan, siger hun i videoen.

Det var også på Instagram, at de fortalte offentligheden om tabet i februar.

- Lille pige, det var en stor ære og fornøjelse at være din mor de seneste seks måneder. Jeg gjorde mit bedste, og det var en udsøgt fornøjelse at se dit lille ansigt på skærmen og mærke dine små spark. Jeg ved ikke, hvorfor det skete, som det gjorde, men en del af mig finder ro ved at vide, at du aldrig oplevede smerte, hjertesorg og heller aldrig vil, lød det dengang.

Kellan Lutz og Brittany Gonzales blev forlovet og gift i 2017.