Efter tragedien: Skuespiller hemmeligt gift

37-årige Michelle Williams, der især er kendt fra filmen 'Brokeback Mountain', som indbragte hende en Oscar-nominering, er blevet gift med musikeren Phil Elverum, 40.

Det fortæller hun i et stort interview med Vanity Fair.

Parret blev gift i al hemmelighed i Adirondacks-bjergene omgivet af deres to døtre og et par få venner.

Williams har 12-årige Matilda fra sit forhold til Hugh Ledger, der døde i 2008 blot 28 år gammel. Han havde taget en overdosis af sovemedicin.

Michelle Williams på den røde løber. Foto: AP

På det tidspunkt var parret gået hvert til sit, men der er ingen tvivl om, at Ledger har bevaret en stor plads i Williams' hjerte.

- Jeg opgav aldrig drømmen om kærlighed. Jeg siger altid til Matilda: 'Din far elskede mig, før nogen andre syntes, jeg var talentfuld eller pæn eller havde flot tøj', fortæller hun.

Men nu har hun altså mødt en, der er noget ganske særligt, fortæller hun.

- Jeg har aldrig før i mit liv talt om et forhold. Men er ikke som alle andre. Og det er meget værdifuldt. Han elsker mig på den måde, som jeg overordnet set ønsker at leve mit liv. Jeg arbejder for tiden for at føle mig fri invendigt (...) og jeg er endelig elsket af en, der får mig til at føle mig fri.

Phil Elverum er far til en treårig datter, som han har fra sit første ægteskab. Hans kone døde af kræft bare 18 måneder efter deres datters fødsel.

Michelle Williams slog igennem i ungdomsserien 'Dawson's Creek' fra 1998. Her ses hun yderst til venstre. Foto: All Over Press

Michelle Williams håber, at parrets historie kan få andre til at bevare håbet. Hendes råd er:

- Lad dig ikke nøje. Lad dig ikke nøje med noget, der føles som et fængsel, eller er svært eller sårer dig. Hvis det ikke føles som kærlighed, er det ikke kærlighed, slår hun fast.