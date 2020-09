Efter tragedier: 62-årig stjerne er blevet far for sjette gang

Der var stor lykke hos Alec Baldwin, 62, og skuespillerens hustru, 36-årige Hilaria, tidligere i år, da de offentliggjorde, at de skulle være forældre igen.

Den glædelige nyhed kom kun fem måneder efter, at parret havde været ramt af en store tragedie, da Hilaria mistede et ufødt barn i fjerde måned. Det var anden gang i 2019, at hun oplevede en ufrivillig abort.

Denne gang endte graviditeten dog lykkeligt, da Hilaria tirsdag fødte en sund og rask dreng. Det bekræfter hun med et opslag på Instagram.

'Vi fik en baby i går aftes. Han er perfekt, og vi kunne ikke være mere glade,' skriver hun onsdag og tilføjer, at følgerne lige må vente lidt på et navn.

Alec Baldwin har delt samme billede på sin Instagram-profil, hvor han samtidig sender en kærlighedserklæring til hustruen.

Den nyfødte søn er det femte barn, som parret, der har været gift siden 2012, har sammen.

Alec Baldwin er desuden far til Ireland, som han har med skuespiller Kim Basinger, som han var gift med indtil 2002.