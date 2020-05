Efter tv-sex for 138.000 kroner: Kæmpe forvirring

Francesca Farago og Harry Jowsey fandt sammen i 'Too Hot to Handle' og blev for nylig forlovet - eller gjorde de?

Francesca Farago og Harry Jowsey bragede ind på den internationale realityscene, da de medvirkede i Netflix-serien 'Too Hot to Handle'.

Her faldt de for hinanden, og det endte med at blive en dyr fornøjelse for deltagerne. De to kunne ikke holde fingrene fra hinanden og kostede et beløb svarende til 138.000 kroner, som blev trukket fra den samlede pulje på 100.000 dollars - 686.800 kroner.

Det gik op og ned mellem dem i programmet, men i sidste ende fandt de sammen - og kærligheden er kun blomstret, siden optagelserne stoppede.

For nylig udgav Netflix et reunion-afsnit, hvor Francesca Farago og Harry Jowsey blev forlovet via videotjenesten Zoom, da sidstnævnte friede med en slikring.

Efterfølgende bekræftede de, at frieriet var ægte, men nu er forvirringen total. Francesca Farago trækker nemlig lidt i land under et interview med Variety.

- Jeg spurgte ham: 'Er vi blevet forlovet?', og han svarede: 'Jeg spurgte, om du ville gifte dig med mig, så jeg ved det ikke', siger hun til mediet og fortsætter:

- Jeg synes helt sikkert, at det skal gøres personligt - et rigtigt frieri. Så til alle jer, der spørger: nej, som det ser ud lige nu, er vi ikke blevet forlovet.

Francesca Farago og Harry Jowsey kunne ikke holde fingrene fra hinanden. Det kostede dem 138.000 kroner i de sex-bøder, som 'Too Hot to Handle' er bygget op omkring. Foto: Netflix

Og så skulle det være slået fast. Eller hvad? Kort efter kom hun nemlig med endnu en tilføjelse:

- Jeg mener ... det er vi på en måde, men jeg ved det ikke. For hvordan kan man beslutte det i et Zoom-opkald? Det er svært at sige. Vi har talt om det. Vi delte en mappe med billeder af forlovelsesringe, og han blev ved med at spørge, hvilken ring jeg ville have, og jeg sagde, at han bare kunne give mig en slikring.

- Så det var det, jeg sagde. Det var sjovt, det var sødt, og jeg var bestemt ikke forberedt på det. Det var en sød gestus, siger Francesca Farago.

Realitydeltageren fortæller desuden, at de ikke har stor fokus på bryllupsplanlægning, og at det for dem bare handler om, at de skal blive sammen. Det er nemlig hårdt for dem, at de ikke kan se hinanden på grund af coronakrisen.

Men tiden vil altså vise, om det ender med et bryllup for Francesca Farago og Harry Jowsey.