Efter ufattelig familietragedie: Skuespiller deler nyhed

Ruthie Ann Miles mistede både sin seksårige datter og ufødte barn i færdselsulykke for to år siden. Nu er hun blevet mor igen

Skuespilleren, der er bedst kendt fra 'Kongen og jeg', Ruthie Ann Miles har delt nogle meget glædelige nyheder på sin Instagram-profil.

Den 37-årige delte et billede af, at hun igen er blevet mor sammen med manden, Jonathan Blumenstein.

Sammen har parret fået datteren Hope Elizabeth.

'Velkommen til verden baby Hope Elizabeth,' skriver hun til billedet.

De gode nyheder kommer to år efter, at familien var ude for en forfærdelig tragedie.

I marts 2018 blev Ruthie Miles' datter på fem år kørt ned og dræbt af en bilist i New York.

Skuespilleren var syv måneder henne, da ulykken skete, og hun fik også store skader under påkørslen, der gjorde, at hun mistede sin ufødte datter.

Efter drabet blev der lagt blomster ved stedet, hvor bilen havde kørt kvinderne og børnene ned. Foto: AP

Føreren af bilen, der senere begik selvmord, dræbte også den etårige Joshua Lew og sårede hans mor, Lauren, der er venner med Ruthie Ann Miles.

Efter ulykken trak skuespilleren sig fra offentligheden for at sørge privat.

Hun begyndte langsomt at arbejde igen med teater og er siden blevet en del af holdet i serien 'All rise'.

I marts 2019 annoncerede hun sin graviditet, hvor hun også takkede fans for at have ladet hende få fred til at pleje sig selv efter den tragiske ulykke.

'Tak for jer, der har støttet os efter al det her. Tak for at lade os sørge i de to år og lad os nu sammen gå mod et nyt liv,' skrev hun på Instagram.

