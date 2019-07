Efter undertøjs-shitstorm: Kardashian lægger sig fladt ned

Realitystjernen fik hård kritik for undertøjs-kollektionen Kimono. Nu lanceres den i et nyt navn

Kim Kardashian har det med at stjæle billedet, og sidste uge var da heller ingen undtagelse.

Her blev den amerikanske realitystjerne nemlig beskyldt for manglende respekt for japansk kultur i forbindelse med lanceringen af hendes nye undertøjskollektion, da den bar titlen Kimono - præcis som den kendte japanske beklædningsgenstand.

Fra professor Sheila Cliffe fra Jumonji Women's University i Niiza i Japan lød kritikken blandt andet, at navnet på undertøjsserien var 'mangel på respekt', og at udtrykket kimono 'på ingen måde tilhørte Kim Kardashian.'

Hvilken kritik, der har fået Kardashian til at ændre holdning, er uvist, men mandag lagde hun selv følgende opslag på sin Instagram.

'Jeg forsøger altid at lytte, lære og vokse - jeg sætter så meget pris på den passion og de perspektiver, som folk giver mig. Da jeg annoncerede navnet på min nye undertøjsserie, gjorde jeg det med de bedste intentioner.... Jeg vil snart lancere serien under et nyt navn. I hører fra mig snart. Tak for jeres forståelse og fortsatte støtte', skriver hun blandt andet i opslaget, der allerede har fået 1,2 millioner likes.

Opslaget er også blevet flittigt kommenteret af Kardashians følgere.

'Man ville ikke kunne købe ydmyghed, om så man havde alle penge i hele verden. Vi støtter dig pige! Forbliv Velsignet!', skriver en eksempelvis.

'Du har min dybeste respekt', skriver en anden, mens en tredje blot konstaterer:

'Tusind tak for at lytte Kim!'

Den traditionelle japanske kimono stammer tilbage fra 1500-tallet, der normalt mest bliver brugt af kvinder.

I dag bliver den kun brugt ved særlige lejligheder såsom bryllupper og ceremonier, hvor man fejrer, at japanske piger er blevet voksne.