Efter vilde drukture: Model hasteindlagt

Meget kan man sige om modellen Katie Price, men hendes liv er i hvert fald aldrig kedeligt.

Det seneste år har ikke været en undtagelse. Den 40-årige brite, der blev kendt som Jordan i 90'erne, blev skilt fra sin tredje mand, efter han havde knaldet med barnepigen. Siden fandt hun en ny ung kæreste, og siden en endnu yngre, som hun festede med på Mallorca.

Men nu har hun altså ramt bunden og erkendt, at de vilde fester har grebet for meget om sig.

Således er hun gået i 28 dages rehab, hvor hun har fået diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Sygdommen skulle angiveligt være skyld i hendes vilde fester med stoffer i lange baner.

Det fortæller hendes mor, Amy, til The Sun.

- Kate har været sin egen værste fjende og opført sig som en idiot til tider, men hun har kørt sig selv i sænk i årevis.

Amy bebrejder ikke kun datteren, men også hendes tre eksmænd.

- Det har såret mig og min familie at se, hvad Katie går igennem. Ingen mor eller far har lyst til at se deres barn behandlet på den måde, at se dem bryde sammen og føle sig ude af stand til at hjælpe dem. Det er forfærdeligt, slår hun fast over for avisen.

Prices indlæggelse kommer kort tid efter, at hun blev filmet til en vild fest på Mallorca, hvor hun rappede 'I love coke' (jeg elsker kokain, red.).

I forbindelse med behandlingen har hun fået konfiskeret sin telefon og må ikke benytte sociale medier.

Katie Price er mor til fem børn mellem tre og 16 år.

