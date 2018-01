Eks-Playmate stadig forrygende sexet

Fik du set hotellet?

Nej, vel! Det var i hvert fald svært at bevare koncentrationen om omgivelserne, da den tidligere Playboy-model, 33-årige Sara Underwood, der blev Playmate of the Year i 2007, viste rundt på luksushotellet Les 5 Djellabas i Marrakech, Morocco, iført bare en bikini-agtig badedragt, der kun med besvær skjulte hendes forskellige, ypperlige former. (Se oven for).

Kameraet havde nu også svært ved at fokusere på andet end den stadig, ungdommeligt udseende babe.

'Gode vibrationer for 2018 og videre frem', skrev hun ved klippet på Instagram, der nærmer sig en million visninger.

Og hendes næsten ni millioner 'følgere' lægger ikke skjul på deres begejstring.

'For devlan da, du er rygende hed', skriver én af dem.

'Jeg så ikke en gang hotellet, og jeg lyver ikke', hedder det fra en anden.

'Jeg forelsker mig, hver gang, jeg ser hende', indrømmer en tredje.

Se herunder et udsnit af de billeder, der har tiltrukket de mange fans.

Aloha by @stevebitanga Et opslag delt af Sara Underwood (@saraunderwood) den 14. Dec, 2017 kl. 9.31 PST

Sara Underwood er født i Portland, Oregon, og figurerede første gang i Playboy i 2005. Hun vendte tilbage i 2006, og i juli 2007 blev hun så kåret til årets Playmate. Gevinsten bestod bl.a. i en lille bil, en Mini Cooper convertible.

I 2008 rangerede Playboy hende som nummer 25 på bladets Top 25 over Playboy celebrities.

