Eks-stripper truer Lopez-film: - Hun arbejder ikke gratis, hvorfor skal jeg?

Der er en del opmærksomhed omkring filmen 'Hustlers', hvor blandt andre Jennifer Lopez, Constance Wu og Cardi B spiller strippere.

Igennem filmen, der er baseret på en sand historie, bedøver stripperne mandlige stripklubsgæster, hvorefter de stjæler deres penge. Det er Jennifer Lopez' karakter, Ramona, der er hjernen bag forbryderringen.

Men det lader til, at virkelighedens Ramona, en kvinde ved navn Samantha Barbash, nu selv føler sig frarøvet en dyrebar ting. Hun mener nemlig ikke, at filmselskabet bag 'Hustlers' har ret til at tjene penge på hendes historie.

- Jeg ville ikke give mine filmrettigheder væk. De prøvede at betale mig latterligt lidt. Jeg er en forretningskvinde. J. Lo (Jennifer Lopez, red.) arbejder ikke gratis, så hvorfor skal jeg?

- Til syvende og sidst har jeg tasker, som er mere værd, end hvad de ville betale mig, siger Samantha Barbash til Vanity Fair.

Jennifer Lopez i rollen som 'Ramona'. Foto: REX/Shutterstock

Nul kroner

Samantha Barbash har valgt at sige 'nej tak' til de tilbud, hun har fået, og derfor har hun endnu ikke tjent en eneste krone på filmen.

Der må ellers være penge nok at give af, for i premiere-weekenden indtjente den nemlig hele 33 millioner dollars, svarende til omkring 225 millioner danske kroner.

Ud over sagen om manglende betaling, er Samantha Barbash også sur over, at hun ikke føler sig korrekt portrætteret i filmen. Hun havde dog allerede før produktionen af filmen nægtet at deltage i arbejdet.

Det har tilsyneladende ingen betydning for anmelderne, som roser filmen til skyerne og allerede nu mener, at Jennifer Lopez kan komme i betragtning til mange priser for sin rolle - heriblandt en Oscar-statuette.