Eksmand bryder sammen under eftersøgning

Den amerikanske skuespiller Naya Rivera forsvandt onsdag på en bådtur med sin fire år gamle søn, Josey, og er ikke blevet set siden.

Søndag fortsatte den storstilede eftersøgning af den 33-årige 'Glee'-stjerne ved søen Lake Piru i Californien, hvor sønnen så hende hoppe i vandet, men hun kom aldrig retur. Både hendes familie og eksmand, Ryan Dorsey, deltog - tydeligt berørte.

Det skriver blandt andre People.

36-årige Ryan Dorsey deltog søndag i eftersøgningen af sin ekskone Naya Rivera. Foto: BACKGRID/Gice Woot/Ritzau Scanpix

Ryan Dorsey og Naya Rivera er forældre til sønnen Josey, som er den sidste, der har set sin mor i live. Foto: BACKGRID/Gice Woot/Ritzau Scanpix

Også Naya Riveras mor, far og bror deltog søndag i eftersøgningen. Foto: Jack/BACKGRID/Ritzau Scanpix

Ryan Dorsey og Naya Rivera var gift fra 2014 til 2018 og sammen har de sønnen Josey.

Naya Riveras far, George, har været til stede ved eftersøgningen i flere dage. Søndag var også hendes mor, søster og bror til stede, og familiemedlemmerne til den forsvundne skuespiller deltog aktivt i eftersøgningen.

Siden 9. juli, dagen efter hun forsvandt, har politiets formodning været, at Naya Rivera er død.

Den fireårige dreng Josey blev fundet alene i båden, og ifølge myndighederne virkede han sund og rask trods moderens forsvinden.

Det er usikkert, om drengen selv var i vandet for at svømme med sin mor og har formået at komme tilbage i båden.

Ryan Dorsey og Naya Rivera fotograferet sammen i 2016. Arkivfoto: Brian To/Variety/Shutterstock

Tidligere har politichef Kevin Donoghue fortalt People, at der er sket flere drukneulykker i søen gennem årene, hvilket kan skyldes den dårlige sigtbarhed i vandet. Det er samme årsag, som kan gøre det svært at finde en person i vandet efterfølgende.

- At søge i vandet er virkelig svært. Nogle gange kan det tage flere dage, før vi finder spor eller en krop, sagde politichefen.

Naya Rivera er bedst kendt for sin rolle som cheerleaderen Santana Lopez i den populære tv-serie 'Glee'.

