Eksmand vil have Britney tilbage

Den 38-årige Jason Alexander håber stadig at komme ind i varmen hos verdensstjernen Britney Spears.

For 16 år siden nåede Britneys barndomsven Jason så langt i sin kærlighed til Britney Spears, at han faktisk i Las Vegas i 2004 blev gift med popsangerinden i 55 timer, før ægteskabet blev annulleret.

Alexander Jason fortæller dog i et eksklusivt interview med det amerikanske medie US Weekly, at han faktisk jævnligt har været i kontakt med Britney, og at hans følelser for barndomsveninden stadig er meget stærke. Jason Alexander ønsker for alvor at komme tilbage i Britneys liv på enhver tænkelig måde.

Det skriver US Weekly, der direkte spørger, om Jason vil være sammen med Britney igen?

- Ja. Helt klart. Hvis de vil give os en chance? Og hvis hun ønsker det. Så er jeg helt klar til at give det en chance.

Jason Alexander nærer stadig varme følelser for Britney Spears. I 2004 nåede han at være gift med Britney i 55 timer, før ægteskabet blev annuleret. Foto: Ritzau Scanpix

I sidste uge deltog Jason Alexander i øvrigt i en såkaldt 'Free Britney'-demonstration. Det er store forsamlinger af fans af Britney Spears, der går på gaden for at demonstrere mod, at den 38-årige verdensstjerne stadig er underlagt et såkaldt formynderskab, hvor andre mennesker bestemmer mere eller mindre over hendes liv og hendes økonomi.

- Jeg føler helt klart en stor kærlighed for Britney. Men jeg har været nødt til at komme videre i mit liv. Det er ikke jordens undergang, hvis det ikke sker. Men jeg føler, at jeg må vise min støtte til Britney, forklarede Jason til US Weekly, da han onsdag i sidste uge deltog i 'Free Britney'-demonstrationen i Los Angeles.

Britney Spears har siden 2007 været under et såkaldt formynderskab på grund af et psykisk sammenbrud. Foto: Ritzau Scanpix

Britney Spears har ifølge ABC siden et psykisk nedbrud i 2007 haft sin far, Jamie Spears, som værge samt en advokat ved navn Andrew Wallet til at tage sig af sin økonomi, fordi retssystemet mente, at hun ikke kunne klare sig selv.

Jamie Spears måtte sidste år trække sig som værge for Britney Spears på grund af sygdom. I september 2019 blev jobbet dog overtaget af Jody Montgomery.

Jason Alexander hævder selv, at hans håb om en relation med Britney blev stoppet af formynderskabet.

- Jeg ville elske at være en del af Britneys liv på en eller anden måde, men det her formynderskab forhindrer, at det kan ske. Vi fik aldrig en chance fra starten. Hvis der stadig er følelser, så kan vi se, hvor det hele føres os hen, siger Jason.

- Jeg ønsker, at Britney får, hvad hun har ret til. Og ud fra de personlige samtaler, som jeg har haft med hende, så vil hun ikke være under et formynderskab. Det påvirker desværre stadig hendes liv på en negativ måde, siger Jason Alexander.

En fan af Britney lagde i øvrigt et billede ud på Instagram, hvor hun poserer sammen med Jason Alexander til Free Britney-demonstrationen i Los Angeles.

Den 38-årige Britney Spears er stadig aktiv som musiker. Men hendes liv er voldsomt kontrolleret af et formynderskab. Foto: Ritzau Scanpix

