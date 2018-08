Eksotisk, sexet og formidable former

Udseendet er eksotisk med en puertoricansk far og en filippinsk mor - og modellen og skuespilleren Daphne Joy (med det fulde efternavn: Cervantes Narvaez) er såmænd født på den filippinske ø Olongapo.

I syv års alderen flyttede den nu 31-årige skønhed med forældrene til Los Angeles, og efter at have været del af et cheerleader-team i high school og deltage i diverse talent-shows, kom der som 17-årig gang i karrieren, der både har foregået på det store lærred, i videoer og som cover girl i forskellige magasiner.

Ikke mindst en rolle i i en af 'Pirates of the Caribbean', mener hun selv var med til at markedsføre hendes navn og mildt sagt gode udseende og formidable former.

Også på det romantiske plan har hun ført sig frem. Mest opsigtsvækkende måske, da hun var kæreste med rapperen 50 Cent, som hun også i 2012 fik et barn med. Forholdet gik dog i stykker under beskyldninger fra Daphne om, at rapperen var voldelig imod hende.

I forbindelse med skilsmissen fra rapperen lavede hun en aftale om ikke at plapre op om deres forhold. Derimod har hun ikke noget imod at tale om, hvordan hun holder benene på jorden i en branche, hvor knivene ellers nemt kan sidde løst.

- Jeg besøger bare mor og far. De holder sammen på mig. Jeg har en drøm. Den arbejder jeg på positivt. Du kan ikke leve af negativ energi. Så æder de dig levende, siger hun.