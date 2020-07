Ekspert: Løbet er kørt for Kanye

Siden mandag har den amerikanske rapper og aspirerende præsidentkandidat Kanye West mildest talt overøst sine følgere på Twitter med vanvittige tweets, hvor han blandt andet kaster sin kone, Kim Kardashian, og svigermor under bussen.

Rapperen har blandt andet kaldt svigermoderen Kris Jenner for 'Kris Jon-Un' med henvisning til Nordkoreas diktator med samme efternavn, og så har han bedyret, at han i lang tid har ønsket at blive skilt fra sin berømte kone.

- Jeg har prøvet at blive skilt fra Kim

Selvom de pågældende tweets er blevet slettet, kan det ifølge Katrine Villarreal Villumsen, som er SoMe-analytiker og skribent ved Kongressen.com, have stor betydning for Kanye Wests kampagne, at han slår sig løs på tasterne på Twitter.

- Når han lægger den slags ting på Twitter, virker det som en kæmpe digital megafon, og det når ud til rigtig mange mennesker på meget kort tid, siger hun.

Kanye West har på Twitter skrevet 'White supremacy' om sin kone Kim Kardashian og sin svigermor Kris Jenner. Foto: AP

Hun vil ikke gå ind i en vurdering af de enkelte tweets, fordi de blandt andet skal ses i lyset af, at han har bekræftet at være diagnosticeret med bipolar lidelse, men hun vurderer, at det allerede har betydet et dyk i hans troværdighed som kandidat.

- Selvom det bliver slettet hurtigt, ligger det derude i form af screenshots, og så begynder vi at forholde os til det. Bare siden han annoncerede sit kandidatur, er vi gået fra at sige, at hvis Trump kan blive præsident, kan han måske også, til at sige, at manden virker mentalt ustabil og har brug for noget hjælp, siger hun.

Anderledes end Trump Selvom også den amerikanske præsident, Donald Trump, er kendt for til tider at være en løs kanon på Twitter, er Kanye Wests tilgang til mediet helt anderledes, vurderer Katrine Villarreal Villumsen. - Der er nogle ting, der går igen, i den måde, Trump bruger sin Twitter på. Det er tit prøveballoner, han sender ud for at frame en ny idé, for eksempel har han for nylig sendt et billede ud, hvor han han har maske på, selvom han har været anti-maske i lang tid. Går den, så går den, og så kan han køre videre med den idé, som var det hans egen. - Det her (Kanye Wests adfærd, red.) virker lidt mere spontant og som om, at det nærmest er en SMS-korrespondance mellem ham og svigermoderen, man er vidne til. Det virker ikke helt så gennemtænkt, som jeg alligevel tror, at Trumps Twitter-brug er efterhånden, siger hun. Vis mere Luk

Bliver ikke præsident

Ifølge Katrine Villarreal Villumsen bliver Kanye West ikke præsident i USA i 2020.

Men fortsætter han sit kandidatur, og bliver medierne ved med at dække ham, kan det måske betyde, at nogle vil stemme på ham - om ikke andet så i protest - og så kan han måske komme til at påvirke udfaldet af valget. Det er før set med tredjepartskandidater.

Går grassat på Twitter

- Han bliver ikke præsident i USA I 2020, det løb er kørt. Der er flere af de vigtige stater, hvor fristen for at komme på stemmesedlen er overskredet, så han har ikke en reel chance for at blive præsident. Men han kan stadig godt få folk til at stemme på sig, og det kan potentielt tage stemmer fra Joe Biden til fordel for Trump, siger hun.

Kanye Wests vilde tweets Den 21. juli 2020 tweetede Kanye West: 'De prøvede at flyve ind med to læger for at give mig 51/50 (51/50 er slang for at være skør eller psykisk syg, red.). Jeg har prøvet at blive skilt (fra Kim Kardashian, red.) siden Kim mødtes med Meek på Warldorf for at 'refomere fængsler'. Jeg har 200 mere på vej. Dette er mit kvinde-tweet for denne aften ... Kris Jong-Un. Lil Baby er min yndlingsrapper, men han vil ikke lave en sang med mig'. Tweetet blev blandt andet fulgt op af følgende udmelding: 'Kriss og Kim kom med en udtalelse uden min godkendelse ... det skal en kone ikke gøre. White supremacy (hvidt herredømme, red.)'. Foruden de mærkværdige tweets om familien har West kastet sig ud i gisninger om Michael Jacksons død: 'MJ fortalte om Tommy, før de dræbte ham. Kim reddede min datters liv i Jesus' navn. Det er Guds valg, kun jeg vil leve for mine børn'. 19. juli 2020 tweetede han: 'Kim prøver at flyve til Wyoming med en læge for at spærre mig inde som i filmen 'Get out', fordi jeg græd over at redde min datters liv i går', med reference til en udtalelse om datteren, han havde givet ved sit vælgermøde i South Carolina. Tweetet fulgtes op af: 'Kris (Jenner red.) lad være med at prøve på noget med mig. Dig og den anden er ikke tilladt omkring mine børn. I prøvede at spærre mig inde'. 'Hvis jeg bliver spærret inde som Mandela, så ved I hvorfor', skrev han videre. 'Alle ved, at filmen 'Get Out' handler om mig', skrev han også. Kilder: Twitter og screenshots hos blandt andre Daily Mail og Mirror. Vis mere Luk

I den sammenhæng kan hans brug af Twitter være afgørende, fordi han lykkes med at nå ud til rigtig mange mennesker - både sine mere end 30 millioner følgere og gennem de traditionelle medier, som gengiver de forskellige tweets.

- Det får også en selvforstærkende effekt, når han lægger opslag om kampagnen på Twitter. Magtforholdet mellem medier og almindelige mennesker har ændret sig, og kendisser som Kanye West er deres eget brand og deres egen kommunikationsplatform i dag. Hver gang han tweeter, bliver mange mennesker eksponeret for det, og derfor er de traditionelle medier også nødt til at forholde sig til det, siger hun.