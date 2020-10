Ellevilde fans: Sådan ser hun ud i virkeligheden

Britney Spears har delt et ærligt billede på Instagram, hvor hun viser sine fans, hvordan hun ser ud til hverdag

'Instagram versus virkeligheden'

Det skriver Britney Spears i teksten til tre billeder, hun for nyligt har delt på Instagram.

På billederne er hun ikke iført fuld makeup og en lårkort kjole som på sine andre billeder. I stedet er den 38-årige sangerinde iført briller, skovmandsskjorte, opsmøgede jeans og sandaler.

'Jeg vil vise jer, hvordan jeg ser ud til hverdag,' skriver hun på sin Instagram-profil.

Billederne har i skrivende stund over en million likes:

'Jeg kan blive usikker, når der bliver taget billeder af mig, jeg ikke er forberedt på,' skriver den populære sangerinde under billederne, som har fået tusindvis af reaktioner fra fans.

Grunden til, at hun deler billederne, er, at hun vil vise, at hun ikke er altid er i fuld makeup og fabelagtige outfits, som de fleste kender hende fra den røde løber.

'Jeg har altid lagt sådan en stor indsats i mit udseende,' skriver hun og forsætter:

'Men, altså, nogle gange er det rart ikke at prøve så meget og bryde med det vante'.

Men hun indrømmer samtidig, at det ikke altid er let at gøre.

'Det kræver meget styrke at gøre det,' skriver hun.

Til sidst i billedteksten forklarer hun, hvorfor hun står i et mørkt rum ved siden af en stige på billederne.

'Jeg prøvede at fikse en lampe, men indså, at jeg var for lav,' skriver popsangerinden.

