Elon Musk på kendisbar i vanvittig monstertruck

Elon Musk var i weekenden en tur i byen i Los Angeles, men det var ikke ham selv, men derimod hans gigantiske køretøj, der vakte mest opsigt.

Musk er kendt for sædvanligvis at fragte sig selv rundt i sin Tesla S-model, men i weekenden havde han valgt at skifte til den kontroversielle retro-futuristiske Cybertruck, der blev berømt/berygtet, da den ved et uheld fik vinduerne smadret ved den stort anlagte præsentation.

Elon Musk med kendisgæster i monsterbilen, der har plads til seks personer. Foto: Ritzau Scanpix

Bilen, der endnu ikke er i handlen, blev blandt andet spottet på landevejen i omegnen af Los Angeles, men størst opsigt vakte den, da Elon Musk og hans medpassagerer valgte at troppe op på den fashionable, japanske Nobo-restaurant, der er delvist ejet af Robert de Niro.

Der gik ikke mange sekunder, før celebre restaurantgæster slap spisepindene og kom ud på parkeringspladsen for at se den sølvskinnende monsterbil i levende live.

Blandt de interesserede kendisser var skuespiller Edward Norton, og Teslas designchef Franz von Holzhausen.

Det var stor interesse for den nye Tesla Cybertruck, da Elon Musk tog på restaurant med Edward Norton. Foto: Ritzau Scanpix

Elon Musk, der sad bag rattet, var efter sigende så nervøs for sin Cybertruck-prototype, at han ikke ville overlade den til restaurantens parkeringspersonale.

I stedet havde han medbragt en Tesla-medarbejder, der havde til ansvar at holde øje med bilen.