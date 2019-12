Elton John amok på scenen: 'Pik-slikkere og fjolser'

Elton John gik helt og aldeles amok på scenen, da han søndag aften optrådte ved sin storstilede farvel-koncert The Farewell Yellow Brick Road World Tour i Perth i Australien.

Den rasende sanger, musiker og komponist tændte helt af på to sikkerheds-folk, som med magt fjernede en kvinde tæt på scenen.

- Hallo, I to sikkerhedsvagter med pigen. Fuck off, svovlede Elton John. Og her stoppede forbandelserne ikke.

- Slip hende omgående ... hold op, I pik-slikkere.

Mens publikum både grinende og målløst fulgte slagets gang, fortsatte den populære sanger sit udfald mod de to sikkerhedsvagter.

Lad hende være

- I er nogle fjolser. I er begge to nogle fjolser. Sådan behandler man ikke piger. Lad hende være, idioter.

Ifølge Sydney Morning Herald forklarede Elton John publikum, at han ikke kan fordrage vold mod kvinder, og at han derfor følte, at han blev nødt til at gribe ind.

Efter det voldsomme udfald mod sikkerhedsvagterne optrådte Elton John med endnu en sang, hvorefter han undskyldte sin hidsige optræden.

Det er uklart, hvad der fik de lokale sikkerhedsvagter til at føre kvinden ud af salen. Men sikkerhedsvagterne arbejdede tæt sammen med Elton Johns egne sikkerhedsfolk på stedet.

De havde accepteret, at kvinden blev fjernet.

En af koncertdeltagerne, Terry North, fortæller ifølge Sydney Morning Herald, at Elton John overhovedet ikke kunne se, hvad der foregik på grund af flyglet på scenen.

- Vagterne førte kvinden ud på en meget venlig måde ved at holde hende under armene, fortæller Terry North til lokale medier.