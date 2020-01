Eminem i shitstorm efter nyt album: 'Du er frastødende'

Den verdenskendte rapper Eminem udsendte natten til fredag sit 11. album ved navn 'Music To Be Murdered By'.

En kontroversiel tekstbid fra en af sangene på albummet har allerede skabt store problemer for rapperen, som er blevet genstand for en shitstorm på de sociale medier.

Det skriver BBC.

Rapper om terror

Kritikken skyldes teksten: 'I'm contemplating yelling 'bombs away' on the game. Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting' fra sangen 'Unaccommodating'.

Linjen bliver efterfulgt af lyden af en bombe, der springer i luften.

Tekstbidden henviser til terrorangrebet, der blev begået til en Ariana Grande-koncert i Manchester 22. maj 2017. Her dræbte en selvmordsbomber 22 personer.

Og for flere brugere på det sociale medie Twitter er referencen langtfra faldet i god jord. Her er selv erklærede Eminem-fans ude med riven.

'Jeg elsker Eminem, men den fyr har en linje i sin nye sang, der gør grin med Ariana Grande-koncert bombningen efterfulgt af en eksplosionslyd ...' skriver en bruger på mediet.



I love Eminem but this guy really has a bar in his new song mocking the Ariana Grande concert bombing and then has a explosion noise straight after.. — cal (@Rxstive) January 17, 2020

'Du er så frastødende, jeg håber, du ved det. Det, du sagde, var unødvendigt og så sårende for så mange mennesker,' tweeter en anden bruger til rapperen.

'Hvad fuck er der galt med #Eminem? Jeg er nødt til at være uenig med ham i den her tekst, fordi det var en traumatiserende hændelse for folk, som var til stede i 2017. Nogle mennesker døde. Ariana var traumatiseret af hændelsen. Jeg ved godt, at han siger skøre ting, men det her er over grænsen!' skriver en tredje.



Tf wrong with #Eminem?

I’ma have to disagree with him on this line because that was a traumatizing event for people who attended in 2017. Some people perished. Ariana was traumatized from the event. I know he says crazy things but, this outta line!#MusicToBeMurderedBy: pic.twitter.com/8bfOqvwxyq — DaShawn Peterson (@BadLikeNicki) January 17, 2020

Albummets hovedsingle, 'Darkness', taler ellers for en skærpelse af våbenkontrol i USA. Slutningen på musikvideoen består af en montage af amerikanske nyhedsindslag fra nogle af de seneste års mange masseskyderier i landet.

Montagen ender med teksten 'Hvornår vil det få en ende? Når nok mennesker går op i det.'

Rapperen opfordrer derefter sine fans til at tilmelde sig til at kunne stemme til det kommende præsidentvalg med ordene: 'Lad din stemme blive hørt, og hjælp med at ændre våbenloven i Amerika.'

Eminem har endnu ikke svaret på kritikken af sin sangtekst.