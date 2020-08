Emmas kønsskifteoperation er udsat

Den 18-årige skulle i år have haft den endelige operation, der også fysisk ville gøre hende til en kvinde

Den 18-årige norske influencer Emma Ellingsen har siden 2014 været meget åben om, at hun er født i en forkert krop. Siden dengang har hun med mange mennesker delt sin rejse på vej mod målet om at blive en hel kvinde - også fysisk.

Emma Ellingsen har vundet flere priser for sin åbenhed og har fortalt sin historie både på tv, sin egen YouTube-kanal samt på Instagram, hvor hun har 627.000 følgere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Da Emma sidste år i september fyldte 18 år, nåede hun myndighedsalderen og kunne endelig få sin længe ventede kønskorrigerende operation.

Ventetiden var imidlertid meget lang, og der ville gå et helt år, før det var Emmas tur til at komme på operationsbordet. Herefter kom coronakrisen, der gjorde, at alle ikke-livsnødvendige operationer blev udsat.

Det skriver norsk Se og Hør.

- Jeg ved ikke, hvornår det bliver min tur. Men forhåbentlig bliver det i løbet af det næste halve år, fortæller Emma til norsk Se og Hør.

- Det er selvfølgelig ikke så sjovt, når man har forberedt sig på, at det skulle ske i august måned. Men der er flere i samme situation som mig. Og jeg har det fint, når jeg tænker på, at det vil ske i løbet af det næste halve år.