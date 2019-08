Emmy-vindende tv-stjerne død

Den elskede tv-stjerne Valerie Harper er død, efter at have kæmpet mod en sjælden form for hjernekræft siden 2013.

Det skriver flere udenlandske medier her i blandt Huffington Post og CBS.

Valerie Harper var bedst kendt for sin ikoniske rolle som Rhoda Morgenstern fra 'The Mary Tyler Moore Show' og efterfølgeren 'Rhoda', der begge blev sendt i 1970'erne.

Det er familien til den nu afdøde tv-stjerne, der har bekræftet dødsfaldet.

Tidligere har Valerie Harper kæmpet med lungekræft, som hun overvandt i 2009.

Hun blev kendt for den ikoniske rolle, og folk ville ofte fortælle hende, at de kunne identificere sig med rollen. Foto: Ritzau/Scanpix/Sam Mirovich

Hård besked

Da hun i 2013 blev diagnosticeret med hjernekræft, ramte det dog virkelig hårdt.

Det fortalte hun i et interview med det amerikanske medie People.

- At det ikke kan kureres, er sådan et forfærdeligt ord. Jeg var meget skræmt. Kræft er det, der gør døden virkelig for mange mennesker. Vi går hele vores liv og tænker: 'Jeg kommer aldrig til at dø', men så siger kræften: 'Hey, ikke så hurtig'.

Flere gange fik den folkekære skuespiller fortalt, at hun kun havde tre måneder tilbage at leve i, men hver gang modbeviste hun lægerne.

Hun startede sin karriere på Broadway som danser i 1939 og kæmpede sig ind i branchen i årene efter-

Valerie Harper har vundet fire Emmys og én Golden Globe i rollen som Rhoda Morgenstern.

Hun efterlader sig sin mand Tony Caccioti, som hun har været gift med i over 40 år, og sin datter Christina.

Hun var afholdt gennem hele sin karriere. Foto: Ritzau/Scanpix/Fred Prouser

