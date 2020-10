Den 53-årige Hollywood-stjerne Nicole Kidman springer ud i Susanne Biers nye tv-serie 'The Undoing' som den højhælede psykolog og parterapeut Grace Fraser, der er gift med Jonathan (Hugh Grant), der arbejder som læge på et hospital.

Grace lever et priviligeret drømmeliv i den velhavende del af Manhattan i New York, indtil en række skandaløse afsløringer skaber kaos og usikkerhed i hendes perfekte verden. Hendes ægtemand, Fraser, er nemlig på mange planer en frygtelig mand, der har et kompliceret forhold til sandheden.

Det afslører Nicole Kidman i et stort interview med den britiske avis Daily Mail.

Ægteparret ses her til et fornemt selskab i en scene i tv-serien. Foto: Niko Tavernise/HBO/Nordic.

Nicole Kidman fortæller, at hun er meget begejstret for en scene i tv-serien, hvor Grace besøger det hospital, hvor hendes ægtemand arbejder. Her finder hun ud af, at han ikke har arbejdet på hospitalet i adskillige måneder.

'Grace reagerer naturligvis med et stort 'Hvad?', fortæller Nicole Kidman.

Den australske verdensstjerne blev skilt fra Tom Cruise i 2001. Men fem år efter giftede hun sig med den australske country-stjerne Keith Urban, selv om hun var vidende om, at han havde haft problemer med stoffer og alkohol. Kidman besluttede sig for at hjælpe sin ægtemand med at bekæmpe sine dæmoner. Og parret har levet i et lykkeligt ægteskab lige siden.

Nicole Kidman med langt rødlig hår i tv-serien. Foto: Niko Tavernise.

Det værste mareridt

Nicole Kidman kan på ingen måde forestille sig at leve i et ægteskab, som hendes karakter Grace gør i tv-serien 'Undoing'.

- Det må være enhver persons værste mareridt at finde ud af, at den person, som du lever sammen med, på ingen måde er den person, som du have forestillet dig, fortæller Nicole Kidman til Daily Mail og tilføjer, at hendes ægtemand f.eks. aldrig ville lyve omkring sit arbejde:

- Jeg tror ikke, at jeg på et tidspunkt får at vide, at Keith slet ikke er musiker, eller at han aldrig har spillet en live-koncert, fortæller Nicole Kidman.

I tv-seriens univers har Nicole Kidmans karakter Grace en bedstefar, der bliver spillet af Donald Sutherland, samt en søn på 15 år, der spilles af den britiske skuespiller Noah Jupe.

Danske Sofie Gråbøl har i øvrigt også en rolle som chefanklageren Catherine Stamper, der er ansvarlig for, at gerningsmændene i tv-seriens univers bliver stillet til ansvar.

Her i Danmark kan man se tv-serien allerede på mandag 26. oktober på HBO Nordic.