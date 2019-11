En kold omgang: Reality-stjerne lufter hund iført badedragt

Den 29-årige britiske reality-stjerne Kimberley Garner, der især blev kendt for sin rolle i reality-serien 'Made in Chelsea', er ikke bange for kulden. Det beviste hun for nylig, da hun tidligere i denne måned luftede sin hund i Hyde Park i London kun iført en badedragt og et par lange brune læderstøvler.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail. Billederne er ifølge New Media Images taget den 4. november.

Kimberley trodser kulden og går tur med hunden i Hyde Park. De brune lange støvler matcher både hunden og de faldne brune blade på jorden. (Foto: New Media Images - NW)

Kimberley Garner har også studeret skuespil på to forskellige skoler i London samt på skolen Lee Strasberg Theatre and Film Insitute i West Hollywood i Los Angeles.

Udover det har hun et bijob som ejendomsmægler.

Men vigtigst af alt for denne historie er nok, at Kimberley Garner i maj 2013 lancerede sin egen badetøjs-kollektion. Siden er det blevet til endnu flere. Og hun har i flere år været direktør for sit eget badetøjsfirma 'Kimberley London'.

Sommeren er selvfølgelig ikke på vej i november måned, men for Kimberley Garner er det den vigtigste sæson på året. Og i hendes branche skal man være ude i god tid med henblik på at præsentere kollektionen for sommeren 2020.

Så det var nok ikke kun for hundens skyld, at Kimberley Garner poserede som model i en badedragt i Hyde Park.

Kimberley Garner præsenterer her bagsiden af sin flotte hvide badedragt. (Foto: New Media Images - NW)