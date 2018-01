Endelig! Kylie Jenners kæreste kommenterer hendes graviditet...

Den amerikanske Kardashian-familie må vel efterhånden betegnes som kongefamilien af realitygenren.

Samtlige medlemmer af den store klan tjener uhyrlige summer på at være sig selv - og lukrative samarbejder naturligvis. Måske fordi familien er overordentlig gode til at skabe dramaer ud af det mindste, der så kan blive til såkaldte 'storylines' i deres realityserie 'Keeping up with the Kardashians'.

20-årige Kylie Jenners graviditet er seneste store drama. Familien har officielt aldrig bekræftet, at Kylie skulle være gravid - bortset fra hendes far, der er skiftet køn og nu kalder sig Caitlyn Jenner.

Men den ellers på sociale medier allestedsnærværende Kylie har været næsten forsvundet fra jordens overflade siden september. Og er kun blevet set fra brystet op, hvilket fans af serien naturligvis har hæftet sig ved.

Travis Scott til MTV EMA i London i oktober. Foto: All Over Press

Nu kommenterer hendes kæreste, rapperen Travis Scott, for første gang rygterne om, at parret meget snart kan kalde sig forældre. Det sker i et interview med det amerikanske musikmagasin Billboard.

Har du talt med din far om at skulle være far, vil magasinet vide.

- Øh, hvorfor skulle jeg det, lyder det fra Scott.

Der er rygter om, at du er kæreste med Kylie, og at I skal have et barn...

- Jeg vil ikke snakke om det. Det er bare gætterier. Lad dem fiske...

Travis Scott og Kylie Jenner blev spottet sammen offentligt for første gang i april til festivalen Coachella. I juni fik de matchende sommerfugletatoveringer og i september kom altså nyheden om, at de venter barn.

Tidligere på ugen gik der rygter om, at parret skulle have slået op, men hvem ved snart, hvad der er op og ned i den sag.

Stay tuned...

