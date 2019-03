Endnu en 'Beverly Hills 90210'-skuespiller død

Det har været en hård uge for fans af tv-serien 'Beverly Hills 90210'.

Sidste mandag døde Luke Perry, og nu er endnu en af skuespillerne fra den populære halvfemser-serie gået bort. Jed Allan, der spillede Steve Sanders far, er død 84 år gammel. Det meddeler tv-stjernens søn, Rick Brown, i et opslag på Facebook:

'Jeg er meget ked af at skulle meddele, at min far er gået bort. Han døde fredfyldt omgivet af sin familie', skriver Rick Brown.

Ian Ziering, der spillede Steve Sanders i '90210', begræder på Instagram sin tv-fars død:

'Jeg er meget ked af at høre, at vi har mistet endnu en 90210-kollega. Jeg havde den store fornøjelse at arbejde sammen med Jed Allan fra 1994 til 1999. Han spillede Rush Sanders, Steves far. Han var en fantastisk fyr at arbejde sammen med. Han vil blive savnet,' skriver Ian Ziering.

Ud over 'Beverly Hills 90210' var Jed Allan kendt fra roller i tv-serierne 'Days of Our Lives', 'Santa Barbara' og 'The Bay'.