Endt i kæmpe shitstorm: Verdensstjerne undskylder igen igen

Det er nogle hårde uger for den britiske sang-stjerne Rita Ora. Hun er i den grad endt i noget af en shitstorm, fordi hun to gang på meget kort tid har brudt de britiske coronaregler. Det har angiveligt kostet hende dyrt.

Det skriver flere medier blandt andre BBC.

Først måtte 'I Will Never Let You Down'-sangerinden, Rita Ora, undskylde for at have fejret sin 30-års fødselsdag på en restaurant i London med omring 30 gæster. I Storbritannien er forsamlingsforbuddet lige nu på seks personer. Rita Ora slipper ifølge BBC formentlig for en bøde, mens restauranten kan se frem til en bøde på 10.000 pund - omkring 83.000 kroner.

Donerer sin løn

Men blot fire dage forinden fødselsdagsfesten havde den britiske sangerinde været en smuttur til Ægypten for at optræde til et arrangement, hvor hun glemte at gå i isolation efterfølgende.

Det fik den britiske sangfugl til at beklage endnu engang for at bryde reglerne, og hun gik tilmed ud og fortalte, at hun 'fortjente at blive kritiseret'.

Derfor har hun også meddelt, at hun beklager dybt sine handlinger og vil meget gerne gøre det godt igen, ligesom hun beder folk om at følge restriktionerne, hvilket hun fremadrettet også vil bestræbe sig på.

Og i den forbindelse har Rita Ora besluttet, at hun vil donere sin løn fra arrangementet, hun fik udbetalt for sit show i Ægypten til velgørenhed. Hvor stort et beløb det er, melder hun ikke noget om.