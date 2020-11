Enken bryder tavsheden: - Det var ikke noget liv for ham

- Det var ikke noget liv for ham. Han var slet ikke i stand til at udtrykke sig til sidst.

Sådan lyder det fra Micheline Roquebrune, Sean Connerys enke, efter det lørdag kom frem, at den verdensberømte, skotske skuespiller var død i en alder af 90 år.

Søndag sætter hun for første gang ord på tabet af Connery. Det sker i et interview med Daily Mail.

Her fortæller enken, at Connery led af svær demens, og det var ifølge Roquebrune også det, der endte med at tage livet af ham. Han sov stille og fredfyldt ind, lyder det fra enken.

- Jeg var ved hans side hele vejen, og han gled bare bort. Han fik det, som han ønskede det, siger hun og fortsætter:

- Han havde demens, og det havde taget kontrollen over ham. Han fik sit ønske opfyldt og gik bort uden besvær, lyder det fra Roquebrune.

Sean Connerys danske elskerinde til Ekstra Bladet: - Han var virkelig dejlig

Roquebrune, der har været gift med Connery siden 1975, fortæller, at Connery døde på Bahamas, hvor han har boet de sidste år af sit liv.

- I det mindste døde han, mens han sov, og det var bare så fredfyldt, siger Micheline Roquebrune.

Sean Connery blev 90 år. Foto: DAVID MOIR/Ritzau Scanpix

Roquerbrune husker samtidig tilbage på de mange gode år hun og Bond-skuespilleren har haft sammen.

- Han var en vidunderlig mand, og vi havde et dejligt liv sammen. Der findes ingen som ham, og det bliver svært uden ham. Det ved jeg. Men det kunne ikke vare for evigt.

Tage stilling til aske

Roquerbrune, der er 91 år, fortæller, at Connery har ønsket at blive kremeret på Bahamas, men hun ved endnu ikke, hvad der skal ske med hans aske, og hvorvidt den skal tilbage til Skotland, hvor han kom fra.

- Vi har endnu ikke besluttet os for, hvad vi skal gøre. Det er noget, vi skal tale om, lyder det fra enken.

Connery er især kendt for sin rolle som James Bond. Foto: Ritzau Scanpix

Sean Connery er død

Connery og Roquerbrune, der er kunstmaler, mødte hinanden i 1970. De to blev gift i 1975, efter Connery var blevet skilt fra Diane Cilento tilbage i 1973. Fra ægteskabet med Cilento har Connery sønnen Jason Connery.

Connerys svinedyre 'nej'

Kendt som Bond

Sean Connery blev for alvor berømt, da han spillede den britiske agent James Bond i perioden 1962-1967. Efter fem Bond-film i den periode, ønskede Connery at tage en pause fra rollen, men han gik alligevel med til igen at spille Bond i 'Diamanter varer evigt' i 1971 og i 'Never Say Never Again' i 1983.

Desuden vandt han siden en Oscar for sin birolle som politimanden Jimmy Malone i filmen 'De uovervindelige' fra 1987. Derudover er han blandt andet kendt fra film som 'Rosens navn' og 'Jagten på røde oktober'.

Connery blev slået til ridder i 2000.