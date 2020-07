Enormt vægttab: Fans flipper ud over nyt billede

Den seneste tid har den australske skuespiller og komiker Rebel Wilson gennemgået et stort vægttab.

I den forbindelse har hun flere gange vist sine flotte resultater frem på de sociale medier. Senest har hun delt en række billeder af sig selv i en grøn bikini, og det har mildest talt fået hendes fans til at gå bananas.

På ganske kort tid har billedet fået over 500.000 reaktioner og tusindvis af kommentarer.

I kommentarsporet hylder Wilsons mange følgere hende for det flotte vægttab:

'Du ser fantastisk ud, og du er min store motivation,' skriver en.

'Vil du ikke please fortælle mig, hvordan du har tabt al den vægt? Så flot,' skriver en anden.

'Du ser tyndere ud. Men som en fan betyder det ingenting. Du er fantastisk uanset hvad,' skriver en tredje, mens det vælter ind med lignende kommentarer.

Her ses Rebel Wilson til Oscar-uddelingen i 2020. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

'Mit sundhedsår'

'Pitch Perfect'-stjernen har tabt omkring 20 kilo, siden hun begyndte sit store vægttab i starten af 2020.

- Det her år skulle være mit sundhedsår. Jeg har navngivet mine år nu, og det er som at have et nytårsfortsæt - bare for hele året, har Wilson tidligere sagt om sit vægttab i et interview med The Sun.

- Jeg har altid troet, at jeg var synsk, og at det her år ikke rigtig ville gå. Men jeg fyldte 40 i marts, og så tænkte jeg, nu skal det være. Det her skal være året, hvor jeg fokuserer på mit helbred.

Her ses Wilson inden vægttabet. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Ifølge Wilson har hun ikke nogen ambitioner om at tabe et specifikt antal kilo, men hun kæmper for at blive sundere og finde årsagen til sin overvægt.

- Jeg har ikke en plan om at komme ned på et bestemt tal på vægten. Det handler mere om mentalt at håndtere, hvorfor jeg har overspist, og jeg har haft et job, hvor jeg blev betalt mange penge for at være større, og det kan godt gøre dig lidt skør, siger hun og fortsætter:

- Så nu prøver jeg bare at arbejde med den mentale side og det psykologiske, og jeg får en masse personlig træning, og kosten er også cool, siger Wilson og tilføjer:

- Måske skulle jeg skrive en bog om det, for det lader til, at folk er interesserede i det. Der er ikke noget simpelt svar. Jeg har prøvet en masse forskellige veje til at blive sund.

Fans har tidligere også rost dette billede, som Wilson har delt på de sociale medier. Foto: Planet Photo/Ritzau Scanpix

