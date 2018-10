Enrique Iglesias i hedt kys med fan: Hvor er Anna?

Den eftertragtede latino-stjerne kastede sig ud i et passioneret kys med en kvindelig fan under en koncert i Ukraine

Der er mange kvinder i verden, der vil give deres højre arm for at få et kys af spanske verdensstjerne Enrigue Iglesias. I søndags havde en af dem sin lykkedag, da hun under en koncert i Kiev i Ukraine pludselig sprang op på scenen. Hun blev på ingen måde smidt ned igen. Tværtimod. Den 43-årige Enrique begyndte i stedet for at kysse den smukke fan, der selvfølgelig begærligt kyssede tilbage på verdensstjernen, mens et forbløffet publikum var tilskuere til læbe-gymnastikken.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og Metro. En video taget af en person blandt publikum under koncerten er også gået viralt.

Her er der øm omfavnelse mellem 43 Enrique Iglesias og en kvindelig fan fra Ukraine. (Foto: Privatfoto)

I videoen, der blev taget i søndags den 30. september, kan man se Enrique kaste sig ud i et langt kys med den heldige fan. Kvinden kunne simpelthen ikke tro sit eget held og hentede sin mobiltelefon frem og tog derefter en selfie med superstjernen. Herefter kyssede han den ukendte kvinde endnu engang.

Man kunne måske spørge, hvor hans kone Anna Kournikova er? Eller hvad hun siger til det hede kys med den kvindelige fan? Enrique Iglesias har været sammen med den smukke tidligere tennis-stjerne Anna Kournikova, siden de mødte hinanden i forbindelse med hans musik-video 'Escape' tilbage i 2001.

Parret fik også sammen i december 2016 tvillingerne Lucy og Nicholas.

Enrique Iglesias og Anna Kounikova har været sammen i 17 år. De har tvillingerne Lucy og Nicholas på to år sammen. (Foto: All Over Press)

Ifølge magasinet People fra en artikel i 2010 er det imidlertid ikke første gang, at Enrique Iglesias kysser sine kvindelige fans. I juli måned 2010 kyssede Enrique den unge kvinde Melissa, efter at han havde optrådt med sangen 'Hero' i tv-showet 'Today'. Kun et par uger efter kyssede han en kvinde under Jingle Ball-koncerten i Boston i USA.

Til radioen Kiss108 forklarede Iglesias samme år, hvorfor han ind i mellem kysser sine fans:

'Jeg bliver bare ophidset, når jeg på scenen. Jeg gør det i øvrigt ikke altid. Jeg er nødt til at være i godt humør for at gøre det, forklarede Iglesias.