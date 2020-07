Ensom elefant fik popstjernes hjælp

Cher har kastet sig ind i kampen for et bedre liv for en ensom elefant i Islamabad

I årevis har der været én enkelt elefant i den zoologiske have i Pakistans hovedstad, Islamabad.

Hanelefanten Kaavan har været alene, siden han mistede sin mage i 2012.

Siden da har Kaavan levet alene i elefantanlægget i Islamabad. Men det har været under dårlige forhold og ofte i lænker.

Elefantens lidelser fik popstjernen Cher - der ud over at synge også kæmper for dyrs rettigheder - til at kaste sig ind i kampen for et bedre liv for den ensomme elefant. Med hendes og andres hjælp har Kaavans kummerlige tilværelse udviklet sig til en global mærkesag for dyreaktivister.

Og nu har presset på de pakistanske myndigheder givet resultater.

Den ensomme elefant flytter til en elefantpark i Cambodja. Her bor der i forvejen over 80 andre elefanter, og der er eksperter til stede til at sikre, at dyrene får et godt liv.

Cher, Royal Arena, Ørestad. Arkivfoto: Per Lange

/ritzau/AFP