Epsteins rædselshjem til salg for svimlende sum

To af Jeffrey Epsteins mange hjem er kommet på boligmarkedet, men det kræver en del penge på lommen, hvis man skal eje dem.

21.995.000 dollars - svarende til lidt mere end 146 millioner danske kroner - koster hans Palm Beach-hus i Florida, mens det kræver 88.000.000 dollars - lidt mere end 585 millioner kroner - hvis du skal købe hans syv etagers store byhus på Manhattan i New York.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, New York Times og Wall Street Journal.

For de 21.995.000 dollars får køberen af Florida-hjemmet blandt andet 743 kvadratmeter luksus og egen pool.

Køberen af Manhattan-hjemmet får 2600 kvadratmeter fordelt på de syv etager og udkig den berømte park Central Park.

Huset i Palm Beach, Florida har blandt andet egen pool. Foto: corcoran.com

Seksuelle overgreb

Hvis man har fulgt med i sagen om den dømte sexforbryder eller har set Netflix-dokumentaren 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', vil man dog vide, at det langt fra var gode ting, der skete i hjemmet hos afdøde Jeffrey Epstein.

De to hjem dannede, blandt andre ejendomme, ramme om en lang række af de seksuelle forbrydelser, han begik mod unge kvinder.

I 2008 erklærede han sig skyldig i overgreb og blev sendt i fængsel.

I 2019 blev han anholdt igen og anklaget for trafficking af mindreårige piger. Han nåede dog aldrig at blive dømt for yderligere, da han i august samme år blev fundet død i sin fængselscelle. Dødsfaldet er blevet erklæret et selvmord.

Det er firmaet Corcoran, der står for salget af Florida-hjemmet, og i salgsmaterialet står der intet om forbrydelserne begået i huset, ligesom Jeffrey Epstein ikke er nævnt med et ord. Ejendomsmægleren Karry Warwick mener dog ikke, at det spiller en rolle for en eventuel køber. Det siger hun til The Real Deal.

- Jeg tror ikke, at ejendommens tidligere ejer kommer til at spille i rolle i forhold til fremtiden. Beliggenheden - og hvad der kan gøres med den - er det, der virkelig betyder noget, siger hun til mediet.

Jeffrey Epsteins hjem i Manhattan, New York. Foto: modlingroup.com

Heller ikke hos Modlin Group, der har fået til ansvar at sælge New York-hjemmet, bliver Jeffrey Epstein nævnt.

Jeffrey Epstein ejede en lang række luksusboliger verden over, og ifølge Wall Street Journal forventes det, at de fleste bliver sat til salg i den nærmeste fremtid.

De penge, der kommer ind, går til boet efter Jeffrey Epstein, der blandt andet har oprettet en fond til støtte for de kvinder, Jeffrey Epstein begik sine forbrydelser imod.

Ekstra Bladet har gennemgået, hvad der blev af en række af de kvinder, der angiveligt hjalp Jeffrey Epstein med at begå mange af sine forbrydelser. Det kan du læse om her. (+)

Se de to hjem herunder: