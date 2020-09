Erick Morillo død: Blev bare 49 år

Manden bag det kæmpe 90'er hit, 'I Like To Move It', er død

Dj'en og hitmageren Erick Morillo er blevet fundet død ved Miami Beach. Det skriver det amerikanske medie TMZ.com.

Dødsårsagen og omstændighederne omkring den 49-årige colombiansk-amerikanske musiker, der stod bag megahittet 'I Like To Move It', er endnu uklare.

- Politiet i Miami Beach undersøger dødsfaldet af Erick A. Morillo. Vi modtog et opkald til alarmcentralen i morges klokken 10.42… Efterforskerne er på nuværende tidspunkt tilstede og i den indledende fase af undersøgelsen, siger en talsperson fra politiet i Miami Beach til Metro.co.uk

Dødsfaldet kommer få uger efter, Erick Morillo blev anholdt i Miami. Morillo var under mistanke for seksuelle overgreb mod en kvinde, skriver TMZ.com.

Kvinden fortalte, at hun og Erick Morillo gik hjem til hans hus, efter de begge havde optrådt som dj. Hun hævdede, at hun sagde nej til hans tilnærmelser og derefter faldt i søvn i hans hjem. Da hun vågnede, var hun nøgen. Det samme var Erick Morillo angiveligt.

The Guardian skriver, at Erick Morillo konsekvent har benægtet alle anklagerne, men da hans dna blev fundet via en sporingsenhed, overgav han sig selv til politiet 6. august.



Erick Morillo er fundet død ved Miami Beach. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Erick Morillo havde en karriere på over 30 år og er bedst kendt for 1994-hittet 'I Like To Move It', som han udgav under sit tidligere kunstnernavn, Reel 2 Real. Sangen fik nyt liv, da den blev brugt i de populære 'Madagaskar'-film.

På Erick Morillos sociale melder strømmer det ind med R.I.P.-beskeder.

'Dance in heaven', skriver en, mens andre sender grædende emojis og kalder ham legende.