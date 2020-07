Får polititilhold mod ekskæresten

Hollywood-stjernen Hayden Panettieres ekskæreste er desuden anklaget for vold

Den 30-årige skuespiller Hayden Panettiere har fået polititilhold mod sin tidligere kæreste Brian Hickerson.

Det skriver det amerikanske medie E! News, som har fået indsigt i retsdokumenter, der bekræfter tilholdet.

Ifølge retsdokumenterne gælder tilholdet i hele den amerikanske stat Californien, hvor skuespilleren i øjeblikket bor.

Tilholdet kommer ifølge mediet fem måneder efter, at Brian Hickerson blev arresteret i staten Wyoming for vold i hjemmet. Flere medier heriblandt TMZ skrev, at Hayden Panettiere var offer i sagen.

Filmsild taler ud om fødselsdepression

Retsdokumenter i sagen angiver dog ikke kvindens navn, men beskriver episoden som et skænderi, der udviklede sig således, at Hickerson slog kvinden 'med knyttet næve på højre side af hendes ansigt'.

Brian Hickerson og Hayden Panettiere har dannet par siden 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Han erklærede sig efterfølgende uskyldig, men ifølge E! News valgte Hayden Panettiere efter episoden at gå fra Brian Hickerson.

Sagen skal for retten til september.

Tidligere tilhold

Det er ikke første gang, Hayden Panettiere har ansøgt om tilhold mod Brian Hickerson.

Også i 2019 fik hun et tilhold i en kort periode efter en sag om vold i hjemmet. Hickerson blev også på det tidspunkt arresteret, selvom han erklærede sig uskyldig.

Sagen blev dog kort efter droppet.

Hayden Panettiere og Brian Hickerson har dannet par siden 2018. Forinden var skuespilleren, som er kendt for sin rolle i serien 'Heroes', forlovet med sværvægtsbokseren Wladimir Klitschko, som hun har datteren Kaya på fem år med.