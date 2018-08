Fældet af MeToo: Nu gør han comeback

MeToo fældede flere store træer i underholdningsverden, heriblandt den grænseoverskridende superstjerne Louie C.K.

Flere kvinder stod frem og sagde, at han havde onaneret foran dem. Han skulle have spurgt om lov først, men det ændrede ikke på, at kvinderne havde følt sig nødsaget til at sige ja.

Han indrømmede alt og har siden været i flyverskjul.

Men nu er han tilbage i rampelyset. Uden videre omsvøb prøvede han 15-minutters materiale af på den legendariske comedy-club 'Comedy Cellar' forrige søndag, skriver The New York Times.

Jeg havde magt over dem

Han lagde sig fladt ned, da først lorte-tornado begyndte at ruske i hans omdømme.

- De her kvinder beundrede mig, derfor havde jeg magt over dem. Jeg brugte den magt forkert, lød det i en officiel meddelelse, da sagen rullede.

Der er ikke kommet en lyd fra den 50-årige komiker siden MeToo-sagen. Det har måske været meget godt, for hvis man skal tage temperaturen på publikum den aften, er der et comeback under opsejling.

- Jeg ville have troet, at første gang, han gik på, ville være mere kontrolleret. Men han valgte bare at springe ud af det. Han endte med at få et stående bifald fra publikum, siger ejer af Comedy-klubben, Noam Dworman.

Vreden boblede frem

Der er naturligvis ikke alle, der er glade for et gensyn med den Emmy-vindende komiker. Dagen efter sin optræden fik Comedy-klubben et enkelt opkald fra en vred kunde.

Det var straks værre på Twitter, hvor flere har udtrykt deres vrede.

