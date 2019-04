Færdig med 23 år yngre popstjerne

For et par måneder siden kom det frem, at den tidligere One Direction-stjerne Liam Payne datede den 48-årige supermodel Naomi Campbell, efter de flere gange var blevet spottet sammen og blandt andet havde tilbragt nytår sammen i Ghana.

Men den romance holdt tilsyneladende ikke længe.

Ifølge flere amerikanske medier, heriblandt Mirror, Evening Standard og Daily Mail, er parret nemlig allerede gået hver til sit igen.

- Liam og Naomi havde det meget sjovt sammen. De havde det godt med hinanden og havde det sjovt, men de var bare ikke skabt for hinanden, siger en kilde tæt på parret til Mirror.

- De bliver ved med at være venner. Der er ingen 'hard feelings' mellem dem, siger kilden videre.

Liam Payne sammen med Cheryl Cole. Foto: Bestimage

Barn med Cole

Forholdet til Naomi Campbell er ikke første gang, at Liam Payne kaster kærligheden på en ældre kvinde.

For to år siden blev han sammen med sangerinden Cheryl Cole forældre til en lille dreng, men i sommer stod det klart, at det var slut mellem 25-årige Payne og hans 11 år ældre eks, da de havde været kærester i et par år.

Cheryl Cole har tidligere fortalt om bruddet i et interview med Daily Mail.

- Der er ingen fjendtlighed på nogen måde. Vi lærer hele tiden. Og det er godt. Det er sundt. Vi er bare ligesom alle andre par, der har været igennem det her, men vi har et par øjne mere, der overvåger os. Bare et par, sagde Cheryl Cole i interviewet.

Naomi Campbell er tilsyneladende single igen. Foto: AP

