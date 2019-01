Familien raser: Offentlig lynching

Den afdøde popstjerne Michael Jacksons familie er rasende og langer ud efter dokumentaren 'Leaving Neverland'.

Familien beskylder dokumentaren, der chokerede publikum ved Sundance Film Festival i Utah fredag, for ikke at gå efter sandheden.

I den fire timer lange dokumentar fortæller to mænd, Wade Robson og James Safechuck, hvordan de angiveligt blev sexmisbrugt af Michael Jackson, der flere gange er blevet beskyldt - men aldrig dømt - for pædofile overbreb.

'Michael har altid vendt den anden kind til, og vi har altid vendt den anden kind til, når folk er gået efter efter medlemmer af familien - det er Jackson-måden', skriver familien i en udtalelse mandag, skriver blandt andet CNN, The Guardian og musikmediet Rolling Stone.

Michael Jackson døde i 2009. Han er flere gange blevet beskyldt for pædofili, men aldrig dømt. Foto: STR/Ritzau Scanpix

'Men vi kan ikke stå til, mens denne offentlige lynching står på, og tweeterne og andre, som aldrig har mødt Michael, er efter ham som gribbe', fortsætter familien, der kalder både Wade Robson og James Safechuck for løgnere.

Kan ikke forsvare sig selv

'Michael er ikke her til at forsvare sig selv, ellers ville disse påstande aldrig være blevet til', skriver familien videre i udtalelsen.

Jackson-familien understreger, at Michael Jackson er blevet grundigt undersøgt i tidligere sager, og at der er aldrig er blevet fundet bevis mod ham.

Blandt andet forsvarede både Wade Robson og James Safechuck ham i år 2005 som vidner i en sag om sexmisbrug mod en 13-årig dreng, hvor Michael Jackson blev frifundet.

36-årige Wade Robson skulle angiveligt have mødt Michael Jackson som 5-årig, og 40-årige James Safechuck mødte ham som 10-årig.

Men selvom de har tidligere har forsvaret popstjernen, der døde i 2009 som 50-årig, indgav de selv sager mod Michael Jackson i henholdsvis 2013 og 2014. Men begge sager om sexmisbrug i 1990'erne blev afvist som værende forældede.

Granatchok

Ved fremvisningen af 'Leaving Neverland' var Rolling Stone-anmelderen David Fear til stede. I anmeldelsen skriver han, at detaljegraden i er overvældende.

Anmelderen skriver, at der kommer historier til overfladen, om hvordan Michael Jackson angiveligt skulle have forsøgt af skjule overgrebene. Blandt andet ved at sørge for at bestille hotelværelser på forskellige etager, så det ikke blev opdaget, hvad der foregik.

Hemmelige rum på Neverland-ranchen skulle angiveligt også eksistere.

Dokumentaren bliver vist på HBO senere på året. Både Wade Robson og James Safechuck har fortalt, at de ikke har modtaget penge for at medvirke.