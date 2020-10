Fan i chok over besked fra verdensstjerne

Den britiske sanger Harry styles, som har været medlem af boybandet One Direction, kom tidligere på ugen i vanskeligheder, da hans bil brød sammen.

Det skriver det amerikanske medie People.

Imens den 26-årige sanger ventede på, at bilen igen kunne køre, blev han budt på en kop te i et nærliggende hus.

I det hus bor Theodora, som er kæmpe fan af Harry Styles. Desværre var hun ikke hjemme, da sangeren kom på besøg.

Det var i stedet en ven af Theodoras far, som passede huset, der fik besøg af Styles. Han lod sangeren vide, at han havde en stor fan i huset. Det fik den venlige Styles til at efterlade en sød besked på et stykke papir til Theodora.

’Theodora, min bil brød sammen på din vej, og din fars ven var så venlig at lade mig vente i dit hus med en kop te. Jeg er knust over, at vi ikke møder hinanden,’ skriver Harry Styles i sin besked, som fortsætter:

’Jeg ser frem til at møde dig snart. Behandl mennesker med venlighed. Alt min kærlighed – Harry,’ underskriver han beskeden.

Besøget er også dokumenteret med billeder, hvor sangeren fodrer sin superfans fisk. Det kommenterer han også på i sin hilsen.

’P.S. fodr fiskene,’ tilføjer han sidst i brevet.