Fandt fingerspids på gulvet efter skænderi

I mere end en uge har beskyldningerne føget i retslokalet, hvor Johnny Depp har trukket mediet The Sun og chefredaktøren Dan Wootton i retten for at have kaldt ham hustrumishandler, fordi han angivelig skulle have været voldelig over for sin ekskone, skuespillerinden Amber Heard.

Depp mener tværtimod, det var hende, der var voldelig over for ham.

Onsdag var det skuespillerens tidligere husholder, Ben King, der arbejdede for Johnny Depp i perioden 2014-2015, der afgav sin forklaring.

Og han kunne fortælle om et ret makabert fund, der bakker Johnny Depps version af historien op. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ben King hjalp nemlig med at rydde op efter en episode i et hus, parret havde lejet i Australien tilbage i 2015. Og her fandt han på gulvet et stykke af Johnny Depps finger og blodspor fra barområdet i huset og op ad trapperne.

- Det var blevet nævnt, at den muligvis ville ligge der, og så fandt jeg den, da jeg gjorde rent, fortalte Ben King i retten ifølge Reuters.

Han kunne også berette, at parret skændtes meget.

Depp har tidligere fortalt, at Amber Heard kastede en flaske vodka efter ham og skadede hans hånd.

Amber Heard skal selv i vidneskranken fredag. Inden da skal Johnny Depps tidligere partner, sangerinden Vanessa Paradis, vidne via videolink.