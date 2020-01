Fans AMOK over billede: 'En meget dejlig lur'

Skuespilleren bag Emma Geller fra Friends har fået fans til at gå amok over sit seneste billede på Instagram

Måske var du en af dem, der kom ind i det nye år på sofaen med din yndlingsserie - og måske var den serie den populære 'Friends', der fyldte tv-skærmen.

Det var der i hvert fald en del fans af serien, der gjorde. De valgte nemlig at se afsnit fire fra sæson 10, hvor Chandler taler til et kamera Ross har med.

'Hej Emma. Det er året 2020. Har du stadig en god lur?', lyder det fra skuespilleren, der i afsnittet er irriteret over, at han skal være til Emmas et års fødselsdag og ikke er på hotel med sin kone Monica.

Og eftersom året nu er blevet 2020 har skuespilleren bag Emma, Noelle Sheldon, valgt at smide et billede på Instagram for at svare på spørgsmålet for snart 19 år siden.

'Lige vågnet fra den bedste lur nogensinde. Godt nytår!', skriver hun til et billede, hvor hun sidder med kaffekop fra det ikoniske Central Perk, og den unge kvinde har også photoshoppet sig selv ind på en baggrund, så det ligner, hun er på caféen.

Hendes tvillingesøster Cali, der også spillede Emma Geller i serien, har også kommenteret billedet.

'Endelig', lyder det kort og kontant fra søsteren.

Fans af serien har allerede skrevet flere tusinde kommentarer til billedet og liket derudaf.

De to piger spiller stadig skuespil en gang i mellem, men det er ikke mange roller, man har set tvillingerne i siden Friends, der sluttede i 2004.