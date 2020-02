Fans AMOK over mystisk billede: 'Hvad sker der her?!'

Blac Chyna har sat nettet på den anden ende ved at dele et scannings-billede

Den amerikanske realitystjerne, makeup-mogul og rapper Blac Chyna har skabt vild røre ved at dele et billede på Instagram, der indikerer, at hun er gravid.

Blac Chyna har allerede to børn med to forskellige, kendte fædre. Sønnen King med Tyga og datteren Dream med Robert Kardashian.

På sin Instagram deler hun et billede af et scanningsbillede, hvor man tydeligt ser en baby på og skriver 'velsignet 2020'.

Stjernen med det borgerlige navn Angela White har ikke udtalt, at hun skulle være i et forhold med en ny mand, og derfor er der flere fans, der skriver til billedet, at de ikke kan tro deres egne øjne.

'Hvem er faren?', skrev en.

'Har du nu sikret dig en ny, rig mand?', skrev en anden.

'Er det virkelig rigtigt? Hvad sker der her?', skriver en en tredje.

Flere lykønskede dog også stjernen, men der var der måske slet ikke grund til.

Det vilde billede blev nemlig hurtigt slettet igen, men ikke før de fleste medier nåede at få det hentet ned.

Billedet satte hurtigt gang i kommentarerne. Foto: Instagram/Blac Chyna

Efter at have slettet billede smed hun da også et nyt et op, hvor man kan booke hende til shows.

De fleste kommentarer omhandler dog, hvorfor hun slettede billedet i første omgang.

'Jeg så godt graviditets-billedet', skriver en.

'Hvorfor har du slettet det?', skriver en anden.

Hele graviditets-forvirringen sker i kølvandet på dette års Oscar show, hvor flere seere satte spørgsmålstegn ved, hvad Blac Chyna overhovedet lavede der.

Det fik stjernen til selv at udtale, at det måtte dreje sig om racisme, når folk var overraskede over at se hende der.

Til Oscars lignede det da heller ikke, at der var plads til en baby i den tætsiddende kjole, hun havde valgt at tage på.

Om Blac Chyna rent faktisk er gravid må tiden vise.

Kendt model overrasker i vovet kjole