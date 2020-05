Fans elsker det: Model viser ærlige billeder

Det kan blive for meget - også for modellerne.

Sailor Brinkley Cook er i hvert fald færdig med at vise et glansbillede og kun tro, hun har det godt, hvis hun er tynd som et siv.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun åbner op for sine tanker om et forstyrret kropsbillede og det 'perfekte', som man helst skal vise på de sociale medier.

'Jeg er så fucking træt af photoshop. Jeg har været så hård ved mig selv på det sidste. Jeg har grædt over min appelsinhud, at jeg har fået fedt på kroppen og været sur over, at jeg ikke er så tynd, som jeg plejede at være. Spiseforstyrrelse og kropshadet er virkelig noget, der er kommet meget til mig på det sidste. Da jeg blev en ung kvinde, kunne jeg mærke, hvordan min krop ændrede sig for hver måned. Den kontrol, jeg tidligere havde, var væk. Hormoner, følelser og smerter kom. Jeg går på Instagram, og jeg kan se, hvordan piger ser 'perfekte ud'. Det er helt skinnende i ansigtet, meget flot tynd talje og ben, der ligner spisepinde,' skriver hun og fortsætter:

'Men nu er jeg stoppet. Jeg har lært, at jeg løber, jeg går til træning, jeg spiser skøn mad, og jeg er heldig, at jeg har en sund krop. Jeg vil ikke skamme mig over noget, der gør mig til mig. Så ligesom mange andre smider jeg det nu på Instagram. Jeg har appelsinhud, min mave er ikke altid perfekt (hvad det så end betyder), og jeg er stolt af min krop,' skriver hun.

Til slut afslutter den 21-årige model med, at man ikke skal hade sig selv, men værdsætte sin krop, fordi den er magisk.

Og det er lige noget, hendes 200.000 følgere kan lide.

'Dejligt du taler om det her. Det hjælper virkelig,' skriver en.

'Du er autentisk, og din krop er smuk,' skriver en anden.

'Tak for denne her besked,' skriver en tredje.

Sailor er datter af modellen Christie Brinkley og Peter Cook. Hun arbejder som model, skuespiller og entrepenør.