Fans elsker det: Ses igen efter 20 år

For at samle penge ind til at hjælpe under coronakrisen har Jennifer Lopez og ekskæresten P. Diddy fået tid til at ses for en kort stund

Stjernemusiker Jennifer Lopez og rapperen Sean Diddy har fundet sammen igen for at lave en virtuel dansekonkurrence på det sociale medie Instagram.

Her var de to 50-årige sammen for at samle penge ind til folk, der har brug for hjælp under coronakrisen.

Diddy fik samlet 3.4 millioner dollars ind svarende til omkring 23 millioner danske kroner.

Fans var vilde med at se både Jennifer Lopez og hendes nye forlovede Alex Rodriguez dukkede op på skærmen under dansekonkurrencen.

Parret annoncerede deres forlovelse i marts 2019. Foto: AP/Evan Agostini

Her viste de deres bedste moves frem, og det gik ikke stille for sig.

Det skriver People, der fik billeder af parret, der dukkede op på en såkaldt story på Instagram.

Det er 19 år siden, at J-lo og Diddy gik fra hinanden, men gensynsglæden var heldigvis stor, da de begyndte at danse sammen over Instagram.

Diddy var da også fyldt med kærlighed, da han talte til J-Lo og hendes forlovede over det sociale medie.

- Hej venner! Jeg elsker jer. Jeg kan ikke vente med, at vi ser hinanden igen. Må gud velsigne jer, og jeg elsker jer bare.

A-Rod var også hurtig til at give igen med kærlighedserklæringen.

- Elsker dig min ven.

Jennifer Lopez fik også et par ord indført mellem sine dansetrin.

- Vi elsker dig! Vi elsker det, du laver. Vi elsker alle!

Efter alle havde fortalt, at de elskede hinanden, begyndte J-Lo og Diddy at lave hver deres salsatrin, hvor Jennifer Lopez kækt sagde: 'Det er nok mig, der har lært dig det', til rapperen.

Andre kendte har også været med i Diddys dansekonkurrence. Både Justin Bieber, Kelly Rowland og Snoop Dog har deltaget.