Fans elsker det: 'Venner lader ikke venner spille'

Jennifer Aniston kan ikke lægge dårligt indhold op på de sociale medier, og det bliver kun endnu bedre, når hun har samlet sine gamle veninder fra den populære serie 'Venner'.

På Instagram har Aniston lagt en video ud, hvor hun spiller pool med sin gode veninde Courtney Cox.

Til videoen har Jennifer Aniston meget humoristisk skrevet: 'Venner skal ikke lade venner spille pool (specielt ikke, hvis de er dårlige)'.

Et klik på videoen, der på få minutter er set over 300.000 gange, viser, at Courtney Cox er en stjerne til at skyde alle kuglerne i hullerne, hvor Jennifer derimod viser, at hun kæmper ret meget med at få køllen til at ramme ordentligt.

Og det er noget, der falder i fansenes smag.

'Det er så Monica af hende', skriver en.

'Monica er jo glad for at konkurrere, det vidste du jo', skriver en anden.

'Jeg elsker det her venskab, du er den bedste, Jen', skriver en tredje.

Til sidst i videoen kan man i baggrunden også se, at Lisa Kudrow har været med til aftenen med pool.