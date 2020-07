Fans flipper ud over dette billede

'Preggers (gravid, red.)' .

Sådan skriver den amerikanske rapstjerne Nicki Minaj (37) til et billede af sig selv iført gul paryk, en farverig top og bikinitrusser, hvor hun fremviser, hvad der angiveligt er en gravid mave.

Dermed afslører hun, at hun skal være mor for første gang.

Siden da har hun delt to billeder mere, hvor hun også viser den gravide mave frem:

Siden Nicki Minaj for kort tid siden har offentliggjort billedet, er det væltet ind med kommentarer fra millioner af hendes følgere, der alle lykønsker hende med graviditeten.

'Yes! Tillykke smukke,' skriver en.

'Omg. Tillykke! Jeg håber, det er en pige,' skriver en anden.

'Jeg vidste det'.

Mange rygter

Rygterne har længe svirret om, at Nicki Minaj angiveligt skulle være gravid, og at hun dermed ventede sit første barn sammen med manden, Kenneth Petty (41), som hun blev gift med i 2019. Det er dog ikke noget, Minaj selv har bekræftet.

Rapstjernen, der blandt andet er kendt for hittet 'Anaconda', har dog tidligere på de sociale medier hentydet til, at hun ventede et barn. For eksempel i maj, hvor hun fortalte, at hun havde cravings.

'Steak. Rejer. Plus mine favoritchesseburgere. Så godt. Jeg har haft kødcravings, så salatcravings med ekstra jalapeños,' har hun tidligere skrevet på Twitter.

I den forbindelse blev hun spurgt af en følger, om hun ville vise et billede af sin babybule. Til det svarede Minaj følgende:

'Yea. Om et par måneder. Verden er ikke klar endnu'.

Dette billede har tidligere også skabt rygter om, at rapperen er gravid. Flere fans mener nemlig, at de allerede her kunnet ane den gravide mave. Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Ønsker at blive mor

Nicki Minaj har tidligere fortalt, at hun brændende ønskede sig at blive mor:

- Min største frygt er, at jeg bliver så optaget af arbejdet, at jeg glemmer at leve mit personlige liv fuldt ud. Hvis jeg bliver færdig med mit femte album, og jeg ikke har et barn til den tid, ville jeg blive skuffet, uanset hvor mange penge jeg så havde, for jeg føler, at jeg er født til at blive mor, har Nicki Minaj tidligere fortalt i et interview med US Weekly.

Nicki Minaj har dog tidligere lavet flere stunts for at give såkaldte trolls på de sociale medier igen.

Blandt andet i februar 2017, hvor hun delte et billede af sig selv, hvor hun havde photoshoppet en gravid mave på sin egen krop, efter flere havde spekuleret i, om hun snart skulle have børn.

Derfor spekulerer flere denne gang også i, hvorvidt graviditeten egentlig er ægte, eller om det er endnu en af Nicki Minajs pranks. Hvorvidt det er tilfældet, vil tiden vise.

