Fans går amok: Helena Christensen har aldrig været smukkere

Et frisk billede af Helena Christensen får hendes følgere på Instagram til at måbe af begejstring

Den danske supermodel Helena Christensen havde sin storhedstid i 1990´erne sammen med topmodeller som Cindy Crawford, Naomi Campbell og Claudia Schiffer.

Men den 50-årige danske model, der fylder 51 år den 25. december kan altså sagtens stadig tiltrække sig masser af opmærksomhed. Det beviser hun med et billede, som hun lagde ud på Instagram for fire dage siden, hvor hun er iført en gylden vest, der har svært ved at dække hendes barm.

Til billedet skriver Helena Christensen:

'Jeg kan næsten ikke holde dem sammen'.

Billedet er blevet liket hele 27.000 gange. Og mange af Helena Christensens 606.000 følgere går amok i begejstring over den danske supermodels udseende.

En følger skriver:

'Du er stadig min yndling gennem alle tider. Du har de mest vidunderlige øjne.

En anden skriver:

'Du er en tidsløs skønhed'.

En tredje skriver:

'Du er en utrolig flot kvinde'.

En fjerde skriver:

'Du er min helt store inspiration'.

En femte skriver:

'Du er den smukkeste supermodel nogensinde'

Helena har også netop lagt fire billeder ud, hvor hun poserer foran et træ ude i havet. Hun er iført en grøn bikini.

I september måned afslørede Helena Christensen overfor Mail On Sunday's You-magasinet hemmeligheden omkring sin flotte figur, og forklarede, at hun med sin vikinge-mentalitet brugte naturen i sine trænings-programmer.

'Jeg svømmer i havet, jeg svømmer i floderne, jeg svømmer i søerne. Jeg tager på vandreture og hugger brænde. Det er den bedste måde at træne sin krop på, fordi det faktisk ikke føles som træning. Det føles mere, som om du er i live'.

'I den forgangne sommer gik jeg flere gange om dagen ned til stranden og løb på bare fødder i sandet med min hund. Jeg sprang i havet og bevægede mig som en tosset rundt i vandet. Det er her, jeg føler mig mest rolig, mest lykkelig og mest stabil.'