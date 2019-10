Fans går AMOK over dette billede

Et selfie af 'Friends'-stjernerne har fået seriens fans helt op at ringe

Stjerneskuespilleren Jennifer Aniston er netop kommet på det sociale medie Instagram for første gang nogensinde.

Og hvilken måde er bedre at fejre det på end ved at dele et selfie med alle hendes kolleger fra 'Friends'?

Det er netop, hvad 50-årige Jennifer Aniston har gjort, og det får fans verden over til at gå fuldstændig bananas.

På bare en time har billedet - der er den første af sin slags nogensinde - fået over 100.000 likes, mens det ligeledes er blevet kommenteret mere end 60.000 gange af begejstrede fans.

'Nu er vi Instagram-'Venner' også', skriver Jennifer Aniston til billedet til stor glæde for seriens mange fans:

'Det her gør mig SÅ glad', skriver en.

Se også: Stjerner i chok over hendes bikini-krop

'Endelig', skriver en anden, mens en tredje siger:

'Jeg kan ikke håndtere det her'.

I alt blev der sendt 10 sæsoner af den populære serie fordelt på 236 afsnit. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen nøgenhed

I øjeblikket fejres hitserien 'Friends' deres 25 års jubilæum verden over, og jubilæet har heldigvis også bragt Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) og David Schwimmer (Ross) sammen igen for første gang i flere år.

I sidste uge fortalte Jennifer Aniston i et interview på SiriusXM Radio, at det var en fornøjelse, at de alle var samlet til en middag.

- Schwimmer var i byen, og så havde vi alle et hul i kalenderen, så vi mødtes allesammen, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Vi tog på Courteney's (restaurant, red). Der var ingen, der var nøgne. Det var meget civiliseret. Men vi grinte bare virkelig meget, fortæller hun og understreger, at de alle savner hinanden og 'Friends' hver dag.

Se også: 'Friends'-fortsættelse er ikke længere ren utopi

I interviewet blev hun også spurgt, hvorvidt der er chancer for, at der i fremtiden vil komme en egentlig 'Friends'-reunion.

- Jeg tror virkelig... Vi ville elske det. Men vi har en idé om, at hvis der bliver lavet en 'reeboot' af showet, så vil det ikke blive i nærheden af at være så godt, som det var dengang. Det ville ødelægge det, sagde hun i interviewet.

Dermed må Jennifer Aniston endnu en gang skuffe de millioner af 'Friends'-fans verden over, der i mange år har håbet at få endnu flere afsnit med de bedste venner.