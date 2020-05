Fans går amok over dette billede

Et billede af verdensstjernen Jennifer Lopez har i den grad skabt opmærksomhed og forundring blandt hendes mange fans

Den seneste tid har man på verdensstjernen Jennifer Lopez' Instagram-profil kunnet følge hendes hverdag og blive klogere på, hvordan superstjernen holder sig beskæftiget i coronatiden, hvor hun har holdt sig inden døre sammen med sin familie i deres luksuriøse Miami-hjem.

Senest har den 50-årige stjerne delt et billede fra fitnessrummet i hendes hjem, hvor hun poserer i spejlet iført sit træningstøj med camouflageprint.

Det er dog ikke hverken det tætsiddende træningstøj eller hendes veltrænede mave, der er løbet med al opmærksomheden hos hendes millioner af følgere.

Billedet har nemlig fået Jennifer Lopez' fans til at gå amok over en helt særlig detalje i baggrunden.

På har flere nemlig bemærket, hvad der ligner en maskeret mand i baggrunden, og det har fået kommentarsporet til at koge over med tusindvis af kommentarer fra følgere, der undrer sig over, hvad dælen manden laver der.

'Hvem er den fyr, der er bundet i baggrunden', skriver en følger undrende.

'Nogen, der har lagt mærke til manden med masken?, lyder det fra en anden, mens en tredje fortsætter:

'Hvorfor er der en fyr, der har munden dækket, bag dig?', mens flere påpeger, at 'manden' i billedet er uhyggelig.

Jennifer Lopez har endnu ikke selv svaret på, hvad der foregår på billedet bag hende, så det spørgsmål må - for nu - stå ubesvaret hen.

Herunder kan du se det oprindelige opslag, som i skrivende stund har fået over to millioner likes.