Fans går amok over dette billede

I weekenden fejrede den berømte Kardashian-familie Khloé Kardashians 36 års fødselsdag for den nærmeste familie ved en storstilet fest.

I den anledning overraskede hendes lillebror, 33-årige Rob Kardashian, ved at dukke op. Han har ellers holdt sig fra mediernes søgelys den seneste tid efter sit meget dramatiske brud med modellen Blac Chyna, som trak overskrifter i medierne verden over, mens man i 'Keeping Up With The Kardashians' flere gange har kunnet følge, at Rob har haft store konflikter med familien.

I weekenden fejrede han dog sin søster Khloé sammen med blandt andre hans mor Kylie Jenner og søster Kim Kardashian.

Fans raser: 'Hvorfor lyver du?'

På Instagram har Kris Jenner delt flere billeder fra fødselsdagen, hvor Rob Kardashian er med, og netop de billeder har fået tusindvis af fans til at gå til tasterne på de sociale medier.

De kan nemlig ikke undgå at bemærke, at Rob Kardashian har tabt sig mange kilo, siden han sidst viste sig frem i offentligheden, og at han samtidig ser 'gladere ud, end han har gjort længe' og har et helt nyt look.

Se billederne herunder:

'Rob ser så godt ud. Hvor har han tabt sig meget og smiler igen', skriver en.

'At Rob er tilbage er den bedste nyhed i 2020', skriver en anden.

'Rob ser så godt ud, og han ser også virkelig glad ud', skriver en tredje.

Her ses Rob Kardashian med lidt flere kilo på kroppen. Foto: Broadimage/Shutterstock

Sidste gang, Rob Kardashian viste sig på de sociale medier, var til Halloween, hvor han poserede i kostume sammen med Kris Jenner.

Se også: Kardashian overrasker: Nyt job

Derudover har Rob Kardashian stort set været forsvundet fra sociale medier siden 2017, hvor han brød med Blac Chyna.

I forbindelse med Khloé Kardashians fødselsdag har han også delt flere billeder på sine egne sociale medier. Blandt andet et, hvor han taler med Scott Disick, der er far til Kourteney Kardashians børn.